سگریٹ مہنگے ہونے سے نسوار کا نشہ عام ہونے لگا

  • ملتان
کمسن بچے بھی لت میں مبتلا ،منہ کے کینسر ، معدے کے امراض کا حملہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار)سگریٹ مہنگے ہونے کے باعث نسوار کا نشہ عام ہونے لگا، نوجوانوں کیساتھ ساتھ کمسن بچے بھی نسوار کے نشے کی لت میں مبتلا ہونے لگے ، بچے اور نوجوان منہ کے کینسر سمیت معدے کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں۔شہریوں میں یوسف، محمد علی، محمد مرتضی، محمد حنیف، محمد شاہد ودیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، کمشنر ملتان ڈپٹی کمشنر خانیوال سمیت متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کمسن بچوں کو نسوار بیڑی سیگریٹ، گٹکا وغیرہ فروخت کرنے والے دکانداروں کو پابند بنایا جائے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو نسوار، بیٹری، گٹکا فروخت نہ کیا جائے ، فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ سگریٹ کے بعد نسوار، بیڑی اور گٹکے سے بچے محفوظ رہ سکیں۔

 

