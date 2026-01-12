صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

د کانوں، زرعی رقبہ اور سکولوں سے لاکھوں کا سامان غائب

  • ملتان
د کانوں، زرعی رقبہ اور سکولوں سے لاکھوں کا سامان غائب

نجی ہائر سیکنڈری سکول سے 3پانی کی موٹریں چوری ،تمام مقدمات درج

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) میں مختلف علاقوں میں چوری کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں، جن میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور نقدی غائب ہوئی۔ تھانہ صدر کے علاقہ میں عرفان اللہ خان کی دوکان سے رات کے وقت چھت پھاڑ کر سگریٹ، گھی اور ایک لاکھ 10 ہزار روپے نقدی چوری ہوئی جبکہ ساتھ واقع دوسری دوکان سے 25 ہزار روپے نقدی اور دیگر سامان غائب ہو گیا۔

تھانہ سنانواں میں محمد رفیق گشکوری کے زرعی رقبے سے 4-5 ہارس پاور کی موٹر چوری کی گئی، جس کی مالیت 55 ہزار روپے ہے ۔ تھانہ محمود کوٹ کے سرکاری سکول سے محمد سہیل چوہان کے مطابق پانی کی بجلی کی موٹر 15 ہزار روپے مالیت کی چوری ہو گئی۔ اسی طرح اویس نارو راجپوت کے نجی ہائر سیکنڈری سکول سے 3 پانی کی موٹریں چوری ہوئیں، جن کی مالیت 12 ہزار روپے بنتی ہے ۔ پولیس نے تمام مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چکن کے نرخ بے قابو، ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، عوامی مقامات پر تمباکو نوشی، کھلے عام سگریٹ بیچنے کیخلاف کارروائی کا حکم

3روزہ جشنِ جون ایلیا اختتام پذیر، ادب و محبت کی گونج

ڈپٹی کمشنر کاتحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال تاندلیانوالہ کا دورہ

جی سی یو میں انٹرپرینیورشپ ایکسپو، کاروباری آئیڈیاز کی نمائش

فیسکو ٹریننگ سنٹرمیں یو ٹی ایس پروموشن کلاس کی اختتامی تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ