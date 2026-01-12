صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تفتیش میں میرٹ، شفافیت یقینی بنائی جائے :تصور اقبال

  • ملتان
تفتیش میں میرٹ، شفافیت یقینی بنائی جائے :تصور اقبال

زیرِ التوا مقدمات کو فوری یکسو ،ملزموں کو گرفتار کیا جائے :ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر

وہاڑی (خبرنگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تصور اقبال کی زیر صدارت ایس ایس آئی او یو کے تفتیشی افسران کے ساتھ اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انچارج ایس ایس آئی او یو انسپکٹر نسرین اختر، ضلع بھر کے تفتیشی افسران اور محرران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران افسران کی مجموعی کارکردگی اور فرداً فرداً جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او نے زیرِ تفتیش مقدمات، چالان کی بروقت تکمیل اور مقدمات کے قانونی پہلوؤں پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایات جاری کیں۔

تصور اقبال نے کہا کہ تمام مقدمات کی تفتیش میں میرٹ، شفافیت اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے ۔ زیرِ التواء مقدمات کو فوری یکسو کرنے اور عدم گرفتار ملزمان کی فوری گرفتاری کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے خواتین اور بچوں سے متعلق جرائم میں ملوث ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ