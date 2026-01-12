صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :سردی میں حاملہ خواتین کو محتاط رہنے کی ہدایت

  • ملتان
وہاڑی :سردی میں حاملہ خواتین کو محتاط رہنے کی ہدایت

متوازن، غذائیت سے بھرپور خوراک کو معمول بنائیں:ڈاکٹر رضیہ عدیل

وہاڑی (خبرنگار) میں سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور درجہ حرارت کم ہو کر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی کی سینئر گائناکالوجسٹ اور ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ گائنی اینڈ آبسٹریٹکس ڈاکٹر رضیہ عدیل رانا نے شہریوں خصوصاً حاملہ خواتین کو محتاط رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ حاملہ خواتین سردی سے خود کو محفوظ رکھیں اور متوازن، غذائیت سے بھرپور خوراک کو معمول بنائیں۔

ناشتے میں انڈے اور مچھلی، رات میں دیسی مرغی کا سوپ، دوپہر میں موسمی پھل اور ڈرائی فروٹس کے استعمال پر زور دیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے حاملہ خواتین کو غیر ضروری ادویات سے اجتناب کرنے ، ہیموگلوبن کی کمی دور کرنے کیلئے انار، سیب اور گاجر استعمال کرنے ، ہر ماہ طبی معائنہ کروانے اور تمام رپورٹس ساتھ رکھنے کی ہدایت بھی کی تاکہ بروقت مؤثر علاج ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ،بیوٹیفکیشن اقدامات کا جائزہ

ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

نا درا کے اعتراضات ، شناختی کارڈ اور ب فارم کا حصول مشکل

وزیرآباد:2منشیات فروش گرفتار

تتلے عالی :ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری مال وزر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ