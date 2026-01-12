صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈائون 500 ساشے ممنوعہ گٹکا تلف

  • ملتان
فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈائون 500 ساشے ممنوعہ گٹکا تلف

میلسی (نامہ نگار) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر کریک ڈاؤن کیا اور ڈرنک کارنرز اور کریانہ سٹورز کی انسپکشن کی۔ کارروائی ملتان روڈ دروٹہ، سبزی منڈی اور قائداعظم روڈ پر کی گئی۔

دورانِ کارروائی 500 ساشے ممنوعہ گٹکا اور 15کلو زائدالمیعاد فوڈ آئٹمز برآمد کر کے موقع پر تلف کر دی گئیں۔ ممنوعہ گٹکا اور ایکسپائری مشروبات کی موجودگی پر دو ڈرنک کارنرز جبکہ ممنوعہ چائنہ نمک اور ایکسپائری کنفیکشنری آئٹمز رکھنے پر مزید دو فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 80ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ فوڈ سیفٹی قوانین پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اور عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہری محفوظ اور معیارِ صحت کے مطابق اشیاء استعمال کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ