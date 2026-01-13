صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

  • ملتان
مظفرگڑھ کے 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم

حکومت آئمہ کرام کی فلاح و بہبود کیلئے عملی اقدامات کر رہی :یوسف چھینہ

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر ) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر مظفرگڑھ میں آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ اور اسسٹنٹ کمشنر مظفرگڑھ علی سمیر نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ مظفرگڑھ سے تعلق رکھنے والے مختلف مکاتبِ فکر کے علماء کرام کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔اس موقع پر وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 494آئمہ کرام میں پے آرڈرز تقسیم کیے گئے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چھینہ نے خطاب میں بتایا کہ مظفرگڑھ سے مجموعی طور پر 600خطیبوں اور آئمہ کرام کی سلیکشن مکمل کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے آئمہ کرام کو عزت و احترام دینا ہمارا فرض ہے اور حکومتِ پنجاب آئمہ کرام کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔تقریب کے اختتام پر آئمہ کرام نے وزیراعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کو سراہا اور اسے دینی طبقات کیلئے خوش آئند قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈہسپتال ون: ڈائلیسزمشینوں کی قلت مریض پریشان

ستھرا پنجاب:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس،صفائی کے انتظامات کا جائزہ

ایف ڈی اے میں مالیاتی نظم و نسق یقینی بنانے کی ہدایت

پائیدار غذائی تحفظ کے لیے باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق

واسا کی ٹیمیں سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے میں مصروف

دکان کے سامنے رکشہ کھڑا کرنے سے روکنے پر چھری سے حملہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس