ملتان میں نشئی افراد کے جھگڑے میں شخص جاں بحق

  • ملتان
پیران صاحب قبرستان میں جھگڑے میں عبدالرحمن کی موت واقع ہوئی

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ گلگشت کے علاقہ پیران صاحب قبرستان میں نشئی افراد کے درمیان جھگڑے کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ موقع پر موجود افراد کے مطابق جھگڑے میں دو نشئی افراد شامل تھے ، جس کے نتیجے میں عبدالرحمن ولد تاج دین، عمر 28 سال، شدید زخمی ہو گیا اور فوری طور پر دم توڑ گیا۔مرحوم کے پیٹ پر متعدد زخم موجود تھے ۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی مکمل کی اور لاش کو نشتر ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں مزید قانونی کارروائی کے لئے نگرانی کی گئی۔

مرحوم کے لواحقین بھی موقع پر موجود تھے اور پولیس کے ساتھ واقعے کی تفصیلات فراہم کیں۔پولیس حکام نے کہا ہے کہ واقعے کی ابتدائی تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور شامل افراد کی شناخت کے بعد مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تھانہ گلگشت کے افسروں نے علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لئے اضافی اقدامات کئے ہیں تاکہ ایسے واقعات کا دوبارہ وقوع نہ ہو۔شہریوں نے اس واقعے پر تشویش ظاہر کی اور نشئی افراد کے خلاف سخت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ 

 

