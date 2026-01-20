لائیو سٹاک کی غفلت،جانوروں میں جان لیوا بیماریوں کا حملہ،سینکڑوں ہلاک
شدید سردی اور دھند ،متعدد بیماریوں کی ویکسی نیشن نہ ہونے سے جانور فوگ فیور میں مبتلا ،ویٹرنری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز غائب، گھربلانے پر بھاری فیس وصول،مویشی پال حضرات پریشان
ملتان (جام بابر سے )ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں سردی کی شدت اوردھند میں اضافہ، محکمہ لائیو سٹاک کی غفلت کے باعث جانوروں میں مختلف جان لیوا بیماریاں شدت اختیار کر گئیں ۔جان لیوا امراض پھیلنے سے متعدد مویشی ہلاک ،مویشی پال پریشان ہیں۔ تفصیل کے مطابق ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں آئے روز سردی کی شدت اور دھند میں اضافہ ہورہا ہے تا ہم اس کے باوجود بھی محکمہ لائیو سٹاک اور ان کے فیلڈ سٹاف صرف گرم دفاتر میں ہی بیٹھنے لگے ، جانوروں میں متعدد بیماریوں کی ویکسی نیشن نہ ہونے سے چھوٹے اور بڑے جانور فوگ فیور یعنی سردی کے بخار میں مبتلا ہوکر مر رہے ہیں تاہم محکمہ لائیو سٹاک کی جانب نہ ہی مویشی پال کو کوئی ویکسین تجویز کر رہے ہیں اور نہ فیلڈ میں جاکر مویشیوں کا معائنہ کر رہے ہیں ۔صورتحال اس قدر سنگین ہو گئی ہے کہ سردی کی شدت کے باعث بخار سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب سے سینکڑوں جانور بیمار ہو کر مرنے لگے ہیں ۔ اس حوالے سے مویشی پالنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بخار کی شکایت ہونے پر جب وہ اپنے جانوروں کو ویٹرنری ہسپتال لیکر جاتے ہیں تو وہاں نہ کوئی متعلقہ ویٹرنری ڈاکٹر موجود ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ویکسین لگائی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب ویٹرنری ڈاکٹروں کو جب جانوروں کے معائنے کیلئے گھر بلایا جاتا ہے تو وہ فیس کی مد میں بھاری رقم وصول کرتے ہیں جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے مفت ویکسین اور ادویات فراہم کی گئی ہیں جو کہ ویٹرنری ڈاکٹرز مارکیٹ میں بلیک میں فروخت کر رہے ہیں ۔اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک نے کہا ہے کہ ویٹرنری ہسپتالوں میں عملہ کی عدم موجودگی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔