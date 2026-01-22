صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنار کی دکان سے لاکھوں روپے کے زیورات چوری

  • ملتان
سنار کی دکان سے لاکھوں روپے کے زیورات چوری

مترو پولیس کی سست کارکردگی سے متاثر مالک پریس کانفرنس میں برہم

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)تھانہ مترو کی حدود میں سنار محمد عمران کی دکان سے تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کے طلائی و چاندی کے زیورات چوری ہو گئے ۔ متاثرہ مالک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پانچ روز گزرنے کے باوجود مترو پولیس نے ملزموں کو گرفتار نہیں کیا۔ دکان میں نقب لگائی گئی اور الماری کو کاٹا گیا، جبکہ پولیس نے صرف مقدمہ درج کیا۔ محمد عمران نے ایڈیشنل آئی جی ملتان، آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے چوری شدہ زیورات برآمد کیے جائیں۔ شہریوں نے پولیس کی سست روی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ قانون کی پاسداری ہر شہری کے لیے یکساں ہونی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن