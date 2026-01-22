صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہندی کی تقریب میں فحش مجرا، غریب گرفتار ، بااثر رہا

  • ملتان
مہندی کی تقریب میں فحش مجرا، غریب گرفتار ، بااثر رہا

تھانے کے بعد درجنوں گاڑیوں کی لائنیں ،امریکی نوجوانوں کو خصوصی پروٹوکول

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پولیس تھانہ مترو پر الزام ہے کہ مہندی کی تقریب میں ہونے والے فحش مجرے میں قانون کا دوہرا معیار اپنایا گیا۔ غریب نوجوانوں اور دو ڈانسرز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا جبکہ بااثر امریکی نوجوانوں کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ رات کو تھانے کے باہر درجنوں فارچونرز گاڑیوں کی لائنیں لگی رہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ دوکوٹہ، لاہور اور دیگر شہروں کے معروف رئیس زادے بھی شامل تھے ۔ والدین و شہری اس اقدام پر سوال اٹھا رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون سب کے لیے یکساں طور پر لاگو کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن