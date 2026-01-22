صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کا دینی مدرسہ کا دورہ،امتحانات کی شفافیت کا جائزہ

  • ملتان
ڈی پی او کا دینی مدرسہ کا دورہ،امتحانات کی شفافیت کا جائزہ

امتحانی مراکز میں امن و امان، نظم و ضبط، سکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ڈی پی او تصور اقبال نے جامعہ خالد بن ولید کا دورہ کیا جہاں مہتمم مولانا عزیز الرحمن ظفر اور دیگر عہدیداروں نے استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ ڈی پی او نے مدرسے کے اساتذہ و طلبہ سے ملاقات میں کہا کہ دینی مدارس علم و اخلاق کے اہم مراکز ہیں جو معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے امتحانی مراکز میں امن و امان، نظم و ضبط اور سکیورٹی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ اساتذہ و طلبہ سے قانون کی پاسداری اور باہمی تعاون کے جذبے کو مضبوط رکھنے کا کہا تاکہ امتحانات خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن