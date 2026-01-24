صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں کی ملتان آمد

  • ملتان
مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں کی ملتان آمد

ملتان (لیڈی رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے رہنماؤں نے ملتان کا خصوصی دورہ کیا اور چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ۔۔۔

 محمد شفیق سے ملاقات کی۔ وفد میں چیئرمین مرکزی انجمن تاجران بلوچستان عمران ترین اور ایگزیکٹو چیئرمین حاجی سعداللہ اچکزئی شامل تھے ۔ملاقات کے دوران وفد نے خواجہ محمد شفیق کی اہلیہ خواجہ عمار یاسر اور خواجہ احمد نبیل کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے بلندی درجات کے لئے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر ملکی مجموعی معاشی صورتحال اور تاجروں کو درپیش مسائل پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن