صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کے یوم تاسیس پر ریجنل آفس میں تقریب

  • ملتان
وفاقی محتسب کے یوم تاسیس پر ریجنل آفس میں تقریب

ایک سال میں 13 ہزار 550 سائلین کو مفت انصاف فراہم کیا، زاہد ملک

ملتان،سکندرآباد (کورٹ رپورٹر،نامہ نگار) وفاقی محتسب کے ادارے کے قیام کے 43 سال مکمل ہونے پر وفاقی محتسب ریجنل سیکرٹریٹ ملتان میں 43 ویں یومِ تاسیس کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت ریجنل ہیڈ ڈاکٹر محمد زاہد ملک نے کی، جس میں ایڈوائزر ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد رشید قمر، کنسلٹنٹ آئی آر ڈی و انچارج فیسیلیٹیشن ڈیسک شیخ نور محمد سمیت دیگر افسران اور عملے نے شرکت کی۔ڈاکٹر محمد زاہد ملک نے خطاب میں کہا کہ ریجنل آفس ملتان نے سال 2025 کے دوران 13 ہزار 550 سائلین کو بروقت اور مفت انصاف فراہم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ اپنے 43 سالہ سفر میں ساڑھے پچیس لاکھ سے زائد خاندانوں کو ریلیف فراہم کر چکا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی زیر نگرانی سرکاری دفاتر اور محکموں میں شفافیت، جوابدہی، گڈ گورننس اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ڈاکٹر زاہد ملک نے کہا کہ غریب اور نادار سائلین کی دادرسی سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور ریجنل آفس ملتان کے دروازے سائلین کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں۔ اس موقع پر ایڈوائزر محمد رشید قمر اور کنسلٹنٹ آئی آر ڈی و انچارج فیسیلیٹیشن ڈیسک شیخ نور محمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن