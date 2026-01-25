صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے لائن عبور کرتا نوجوان ٹرین کی زد میںآکر جاں بحق

  • ملتان
ریلوے لائن عبور کرتا نوجوان ٹرین کی زد میںآکر جاں بحق

سانول نے ہینڈ فری لگا رکھی تھی، سائرن کی آواز نہیں سن سکا، عینی شاہدین

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ریلوے لائن عبور کرتے ہوئے 20سالہ محمد سانول نامی الیکٹریشن ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز علی الصبح محمد سانول لیہ روڈ کے قریب ریلوے لائن عبور کر رہا تھا کہ اسی دوران ٹرین آ گئی اور وہ اس کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے لاش کو کور کر کے تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا۔عینی شاہدین کے مطابق محمد سانول الیکٹریشن کا کام سیکھ رہا تھا اور واقعہ کے وقت اس کے کانوں میں موبائل ہینڈز فری لگے ہوئے تھے جس کے باعث وہ ٹرین کے سائرن کی آواز نہ سن سکا۔ پولیس نے واقعہ کی کارروائی مکمل کر لی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سرمایہ کاری کا فروغ ،تاجروں کو ریلیف اولین ترجیح،فیصل ممتاز

اسلام آباد میں 7رمضان بازار لگانے کا فیصلہ

آئی جی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹرز فیض آباد کا اچانک دورہ،سروسز کا جائزہ

تعلیمی ترقی کیلئے سرکاری ،نجی اداروں کا تعاون ناگزیر ،وجیہہ قمر

تیراہ میں آئی ڈی پیز کی رجسٹریشن جلد شروع کی جائے گی، روبینہ خالد

چترال واقعہ تکلیف دہ، متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، طارق فضل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل