صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آواز دو پروگرام سماجی مسائل پر قابو پا رہی ،ثاقب خورشید

  • ملتان
آواز دو پروگرام سماجی مسائل پر قابو پا رہی ،ثاقب خورشید

وہاڑی دفتر کا دورہ کر کے سماجی مسائل کے حل کی کوششوں کو سراہا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کے رہنما اور وہاڑی سے ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے ایس پی او کے زیر انتظام آواز دو پروگرام کے وہاڑی دفتر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پروگرام کی ٹیم سے ملاقات کے دوران شاہنواز خان، ریجنل ہیڈ، نے ایم پی اے کو پروگرام کے اغراض و مقاصد اور جاری سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ انہیں بتایا گیا کہ پروگرام کم عمری کی شادی کے خاتمے ، صنفی تشدد کے خلاف آگاہی، سماجی ہم آہنگی کے فروغ اور کمزور طبقات بالخصوص خواتین، معذور افراد اور خواجہ سرا کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے ۔میاں محمد ثاقب خورشید نے آواز دو پروگرام کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ وہاڑی میں پروگرام کے باعث عوام میں مؤثر آگاہی پیدا ہوئی اور سماجی مسائل پر قابو پایا جا سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن