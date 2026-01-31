صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں موبائل فون پر پابندی، سخت کارروائی کا حکم

  • ملتان
سکولوں میں موبائل فون پر پابندی، سخت کارروائی کا حکم

حکومت کا نوٹس، اساتذہ اور طلبہ عملدرآمد کا پابند بنانے کی ہدایت جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)حکومتِ پنجاب اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی ہدایات کے باوجود پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے موبائل فون کے استعمال کا سلسلہ جاری ہے ، جس پر اعلیٰ حکام نے سخت نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے ۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے تمام ضلعی تعلیمی افسر، سربراہانِ ادارہ، اساتذہ اور طلبہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ سکول اوقات کے دوران موبائل فون کے استعمال پر مکمل پابندی پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے۔ نوٹس میں واضح کیا گیا ہے کہ دورانِ ڈیوٹی موبائل فون کا استعمال تدریسی ماحول کو متاثر کرتا ہے ، طلبہ کی توجہ تعلیم سے ہٹاتا ہے اور سکولوں کے نظم و ضبط میں خلل پیدا کرتا ہے۔

غیر ضروری موبائل استعمال سے تعلیمی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے۔ بلکہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔محکمانہ ہدایات میں تمام سربراہانِ ادارہ کو پابند کیا گیا ہے کہ سکول کی حدود میں کوئی استاد یا طالب علم دورانِ ڈیوٹی موبائل فون استعمال نہ کرے ۔ صرف ہنگامی صورتِ حال میں موبائل کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کلاس روم میں مکمل طور پر تدریسی سرگرمیوں پر توجہ دیں اور طلبہ کو بھی اس پابندی پر عملدرآمد کا پابند بنائیں۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں پنجاب ایجوکیشن سروس رولز کے تحت محکمانہ کارروائی کی جائے گی، جس میں شوکاز نوٹس، وضاحت طلبی، جرمانہ اور دیگر تادیبی اقدامات شامل ہو سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کچی آبادیوں کی الاٹمنٹ میں گھپلے مالکانہ حقوق ٹھپ

تعمیراتی کام میں حادثہ پر متعلقہ محکمہ کا سربراہ ذمہ دار حفاظتی انتظامات پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی یقینی بنانے پراجلاس

نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

محمد وسیم کا تبادلہ،ڈائریکٹر وائلڈ لائف تعینات،الوداعی تقریب

کلور شریف میں پولیو فری پاکستان آگاہی سیمینار، والدین سے تعاون کی اپیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن