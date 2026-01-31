صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلتھ ڈپوز، کچراکنڈیوں، خالی پالٹوں کی صفائی کیلئے گرینڈ آپریشن

  • ملتان
فلتھ ڈپوز، کچراکنڈیوں، خالی پالٹوں کی صفائی کیلئے گرینڈ آپریشن

شہر میں 170پلاٹوں کو صفائی کیلئے منتخب کرلیا،بھاری مشینری استعمال کی جائیگی

ملتان(خصوصی رپورٹر) ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں فلتھ ڈپوز، کچرا کنڈیوں اور خالی پلاٹوں کی صفائی کیلئے گرینڈ صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے ۔ اس خصوصی مہم کے تحت اوپن ڈمپنگ پوائنٹس، خالی پلاٹوں، رہائشی علاقوں اور گلی محلوں سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا عمل تیز کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے کہا کہ صفائی آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے ، جس کے ذریعے برسوں سے جمع شدہ کوڑا کرکٹ اور ملبہ صاف کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق کی ہدایت پر شہر کے مختلف علاقوں میں 170 سے زائد خالی پلاٹوں کو صفائی کیلئے مارک کر لیا گیا ہے ، جہاں مرحلہ وار کارروائی جاری ہے۔

چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے گلگشت اور ملحقہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور فیلڈ میں جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عملے کی حاضری، مشینری کی کارکردگی اور صفائی کے معیار کو چیک کیا اور ہدایت کی کہ خالی پلاٹوں اور رہائشی علاقوں میں صفائی کے عمل کو مزید موثر بنایا جائے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عابد حسین بھٹی نے کہا کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے نجی کنٹریکٹرز کو حتمی وارننگ جاری کر دی گئی ہے ، ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ صفائی کے عمل کی کڑی مانیٹرنگ کیلئے خصوصی فیلڈ سٹاف تعینات کیا گیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی کی رپورٹ مرتب کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کچی آبادیوں کی الاٹمنٹ میں گھپلے مالکانہ حقوق ٹھپ

تعمیراتی کام میں حادثہ پر متعلقہ محکمہ کا سربراہ ذمہ دار حفاظتی انتظامات پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی یقینی بنانے پراجلاس

نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

محمد وسیم کا تبادلہ،ڈائریکٹر وائلڈ لائف تعینات،الوداعی تقریب

کلور شریف میں پولیو فری پاکستان آگاہی سیمینار، والدین سے تعاون کی اپیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن