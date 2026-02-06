صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیر پاکستان کی نظریاتی تکمیل کا جزو لازم، صہیب عمار

  • ملتان
کشمیر پاکستان کی نظریاتی تکمیل کا جزو لازم، صہیب عمار

اسلام آباد کے معذرت خواہانہ رویہ سے کشمیریوں کا کیس کمزور ہوا

ملتان (کرائم رپورٹر)جماعتِ اسلامی ملتان کے زیرِ اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر نکالی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امیر صہیب عمار صدیقی نے کہا ہے کہ کشمیر ایک سہ فریقی بین الاقوامی مسئلہ اور پاکستان کی نظریاتی تکمیل کا حصہ ہے ۔ کشمیر پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی، اور جو کشمیر کا سودا کرے گا قوم اسے معاف نہیں کرے گی۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں سے کشمیر کاز کو دانستہ طور پر پسِ پشت ڈالا گیا جس کا فائدہ بھارت کو پہنچا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تحریکِ آزادی کشمیر کو ازسرِ نو منظم کیا جائے اور عالمی سطح پر اس مقدمے کو پوری قوت کے ساتھ اجاگر کیا جائے ۔ بھارت سے تجارت کے بجائے اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

کمشنر،ڈی سی اور ڈی پی او کی زیر قیادت کشمیر واک کا انعقاد

ڈرون کیمروں اور دوربینوں سے مانیٹرنگ،8پتنگ باز گرفتار

فاطمہ جناح پارک بھیرہ کی تزئین و آرائش مکمل، ،اوپن ہو گیا

کانسٹیبل محمودمظہر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پر وقارتقریب کا انعقاد

چوری،ڈکیتی کی وارداتیں، فون،نقدی ،قیمتی اشیا لوٹ لیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ