صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

  • ملتان
انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

2سال سے رپورٹ جمع نہ کرائی جاسکی ، لاکھوں اساتذہ سنیارٹی مکمل ہونے کے باوجود ترقیوں سے محروم،اے سی آر ایپ دو سال سے غیر فعال،شعبہ ایچ آر بحالی میں ناکام

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب کی مبینہ سستی اور انتظامی ناکامی کے باعث صوبے بھر کے تقریباً تین لاکھ اساتذہ گزشتہ دو سال سے سالانہ کارکردگی رپورٹ (اے سی آر)آن لائن جمع کروانے کے لئے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ آن لائن جمع نہ ہونے کے سبب لاکھوں اساتذہ سنیارٹی مکمل ہونے کے باوجود ترقیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی جانب سے تیار کردہ (اے سی آر)ایپ گزشتہ دو برسوں سے غیر فعال ہے ، جبکہ پروگرام مانیٹرنگ اینڈ ایمپلی منٹیشن یونٹ بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم ایپ کو مؤثر انداز میں چلانے میں ناکام رہا ہے۔

دستیاب دستاویزات کے مطابق اساتذہ کی آن لائن (اے سی آر)آخری بار سال 2023 میں جمع کی گئی تھی، جبکہ سال 2024 اور 2025 کی سالانہ کارکردگی رپورٹس تاحال وصول نہیں کی جا سکیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی سالانہ کارکردگی رپورٹس صرف 2020 سے 2023 کے دوران ہی جمع کی جا سکی تھیں۔ واضح رہے کہ محکمہ کی پالیسی کے تحت اساتذہ کی ترقیوں کی منظوری آن لائن (اے سی آر)کی بنیاد پر دی جانی تھی، تاہم سسٹم کی مسلسل خرابی اور انتظامی نااہلی کے باعث ترقیوں کا عمل تعطل کا شکار ہے ، جس پر اساتذہ میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔اساتذہ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب فوری طور پر (اے سی آر) سسٹم کو فعال بنائے اور زیر التواء سالانہ کارکردگی رپورٹس کی تکمیل کو یقینی بنا کر اساتذہ کو ان کا جائز حق دیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

کمشنر،ڈی سی اور ڈی پی او کی زیر قیادت کشمیر واک کا انعقاد

ڈرون کیمروں اور دوربینوں سے مانیٹرنگ،8پتنگ باز گرفتار

فاطمہ جناح پارک بھیرہ کی تزئین و آرائش مکمل، ،اوپن ہو گیا

کانسٹیبل محمودمظہر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پر وقارتقریب کا انعقاد

چوری،ڈکیتی کی وارداتیں، فون،نقدی ،قیمتی اشیا لوٹ لیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ