صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنیوالا ملزم گرفتار،ساتھی فرار

  • ملتان
پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنیوالا ملزم گرفتار،ساتھی فرار

ملزمسجاد ساتھی کی گولی لگنے سے زخمی ہوا، ہسپتال منتقل ،کارروائی جاری

بورے والا ،وہاڑی(نمائندہ دنیا،نمائندہ خصوصی) قائداعظم سٹیڈیم کے قریب پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنے والا ایک ملزم گرفتار، ساتھی فرار ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزمان پولیس ٹیم کو دیکھتے ہی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے ، جس دوران ایک ملزم کی گولی لگنے سے ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔زخمی ملزم سجاد سکنہ بہاولپور کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فرار ملزم کی شناخت جعفر علی کے نام سے ہوئی ہے اور دونوں ملزمان سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو اور ایس ایچ او مہتاب عالم موقع پر پہنچ گئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چارٹر آف ڈیمانڈ کو ’’ چارٹر آد ڈ لیورنس‘‘ بنائینگے، فیصل راٹھور

نیشنل سینٹر فار فزکس میں کوانٹم کمپیوٹنگ ہیکاتھون کا افتتاح

پنجاب آرٹس کونسل میں فیملی ڈرامہ ’’دختر کشمیر‘‘ پیش

اسلام آبادمیں رواں سال کی شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا گیا

ملکی ثقافت بیرون ملک روشناس کرائینگے، اورنگزیب کھچی

ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ راولپنڈی کی کشمیر یوں سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن