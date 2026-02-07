صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس چیک ، ٹریکٹر ٹرالی خوردبرد، چھ افراد نامزد

  • ملتان
بوگس چیک ، ٹریکٹر ٹرالی خوردبرد، چھ افراد نامزد

ملتان (کرائم رپورٹر)شہری کو بوگس چیک دینے اور بطور امانت لی گئی ٹریکٹر ٹرالی واپس نہ کرنے کے الزامات پر پولیس نے چھ افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔۔

بستی ملوک پولیس کو حاجی شوکت حسین نے درخواست دی کہ ملزم شہزاد نے رقم کے عوض انہیں ایک چیک دیا، جو بعد ازاں جعلی اور بوگس ثابت ہوا۔ پولیس نے درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔دوسری جانب تھانہ راجہ رام پولیس کو محمد نعیم نے بتایا کہ ملزم خالد محمود، سجاد حسین، شاہد، محمد رفیق اور ساجد نے اس سے بطور امانت ٹریکٹر ٹرالی حاصل کی، تاہم مقررہ مدت گزرنے کے باوجود ملزموں نے ٹریکٹر ٹرالی واپس نہ کی اور خیانت کے مرتکب ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن