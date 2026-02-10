صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

  • ملتان
کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

پولیس نے متعدد واقعات میں ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ضلع کوٹ ادو کے مختلف علاقوں میں موٹرسائیکل، زرعی انورٹرز، ٹرانسفارمر اور موبائل فون کی چوری کے متعدد واقعات پیش آئے ۔ تھانہ سٹی میں محمد بلال موہانہ کے کرایہ کے مکان سے سموسے اور پکوڑے بنانے کا سامان چوری ہوا، جبکہ موضع ہالہ میں صابر حسین کی ٹائرپنکچر دوکان سے پیٹر HP/4 مالیتی 16 ہزار روپے غائب ہو گئے ۔ تونسہ موڑ کے رہائشی محمد ریحان پٹھان سے نقدی، شناختی کارڈ اور قیمتی موبائل فون چھین لیے گئے ۔ گورنمنٹ گرلز P/S دھیگانے والا موضع بدھ میں واٹر پمپ اور الیکٹرک تار چوری ہوئے ۔ پولیس نے تمام واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں اور تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس