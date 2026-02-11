صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں زنجیروں میں جکڑا ذہنی معذور شخص بازیاب

  • ملتان
وہاڑی میں زنجیروں میں جکڑا ذہنی معذور شخص بازیاب

وہاڑی (خبر نگار،نمائندہ خصوصی)بحالی سنٹر کی نشاندہی پر زنجیروں میں جکڑا ذہنی معذور شخص پولیس کی مدد سے بازیاب ۔۔

تفصیل کے مطابق بحالی سنٹر پیر مراد کے محمد خان کی نشاندہی پر ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال ، ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے فوری کارروائی کی اور گھر والوں کی جانب سے زنجیروں میں جکڑے ذہنی معذور شخص کو بازیاب کراکے اپنے سنٹر لے گئے جہاں اس کا مفت علاج ہوگا ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اگر معاونت کرے تو ایسے کئی افراد جو معاشرے میں بے یارومدگار اور نشے کے عادی ہیں ،سڑکوں پر پھر رہے ہیں ان کا خان بحالی سنٹر میں مفت علاج کراسکیں گے ۔انہوں نے کہا کہ دو روز قبل اس شخص کو زنجیروں میں قید دیکھا تو ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے نوٹس میں بات لائی۔ جس پر انہوں نے فوری طور پر معاونت کرتے ہوئے کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق زنجیروں میں قید ذہنی معذور شخص کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جس پر قانون کے مطابق اقدامات کیے گئے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔شہریوں اور سماجی حلقوں نے پولیس اور بحالی سنٹر پیرمراد کی اس مشترکہ کوشش کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ذہنی معذور افراد کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رمضان نگہبان پیکیج :عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے احکامات

جنرل ہسپتال سمن آباد میں انتظامی غفلت، مریضوں کو مشکلات

ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد مبینہ زیادتی

سابقہ رنجش پر مسلح حملہ، گھر میں فائرنگ

نوسر باز خواتین کا گھر میں دھاوا، نقدی اور زیورات چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر