صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان بازار میں سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

  • ملتان
رمضان بازار میں سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے سہولت بازار وہاڑی کا دورہ کیا اور رمضان المبارک کے دوران رمضان سہولت بازار کے قیام اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کو اشیائے خورونوش سستے اور مناسب نرخوں پر فراہم کی جائیں گی تاکہ مہنگائی کے بوجھ میں کمی لائی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ رمضان سہولت بازار میں سبزیاں، پھل اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء عام مارکیٹ سے کم نرخوں پر دستیاب ہونی چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کی سہولت کے لیے دکانوں پر ریٹ لسٹیں نمایاں مقامات پر آویزاں کی جائیں اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے خواتین کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم کرنے ، بزرگ شہریوں اور خواتین کے لیے بیٹھنے کے مناسب انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سہولت بازار میں پارکنگ، سیکیورٹی، ہیلپ ڈیسک اور شکایات کاؤنٹرز کا قیام یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے زور دیا کہ سہولت بازار میں صاف ستھرا، منظم اور عوام دوست ماحول ہر صورت برقرار رکھا جائے ۔ دورے کے موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد افضال، منیجر سہولت بازار اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

رمضان سے قبل گراں فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

سی ای او واٹر کارپوریشن کا لائن کی مرمت کے کام کا جائزہ

میئر کی ہیوی ٹریفک کیلئے مخصوص روٹس کی حمایت

شناختی تصدیق کیلئے نیا آن لائن ویری فکیشن نظام متعارف

شہری پرتشدد،اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل معطل

ڈیفیسمنٹ آف پراپرٹی ایکٹ پر حکومت سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر