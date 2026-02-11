صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحت سہولیات فراہمی کیلئے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنیکا فیصلہ

  • ملتان
صحت سہولیات فراہمی کیلئے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنیکا فیصلہ

لیبارٹری میں سہولیات بڑھانے ، صفائی صورتحال بہتر کرنے کے احکامات

ملتان(وقائع نگار خصوصی)ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق نے تحصیل ہیڈکوارٹر (ٹی ایچ کیو) ہسپتال جلالپور پیر والا کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، میڈیسن سٹور، لیبارٹری، وارڈز اور صفائی کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں ادویات کی دستیابی، طبی آلات کی کارکردگی اور عملے کی حاضری کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر ایم ایس اور دیگر متعلقہ افسروں نے انہیں مجموعی صورتحال پر بریفننگ دی۔محمد نعمان صدیق نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے مسائل سنے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کیلئے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کو بروقت اور معیاری علاج کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان کارڈ کی شفاف اور بروقت تقسیم یقینی بنانیکا حکم

مریضوں کو فوری، معیاری طبی امداد دی جائے ،جہانزیب حسین

تھا نے میں ہر شہری کیساتھ احترام سے پیش آئیں،ڈی پی او

شہر کے داخلی راستوں کو بہتر اور نمایاں بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر

مسلم لیگ ن خوشاب کا اجلاس، میانوالی جلسہ کی تیاریوں کا جائزہ

دائودخیل میں نوجوان کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر