صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا،گرلز ڈگری کالج کی طالبات کیلئے پنک بس فراہم

  • ملتان
بوریوالا،گرلز ڈگری کالج کی طالبات کیلئے پنک بس فراہم

دور دراز علاقوں سے آنے والی طالبات کو سفری سہولت میسر آئے گی

بوریوالا(سٹی رپورٹر ) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بوریوالا کی طالبات کے لیے جدید اور آرام دہ پنک بس فراہم کر دی گئی ،اس اقدام کو طالبات کی سفری مشکلات کے حل اور تعلیمی سہولیات میں بہتری کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔ مسلم لیگ ن کے رکن قومی اسمبلی سید ساجد مہدی سلیم شاہ اور رکن صوبائی اسمبلی ملک نوشیر انجم لنگڑیال کی کاوشوں سے یہ بس بوریوالا کالج کو مہیا کی گئی ،نئی بس کی فراہمی سے خصوصاً دور دراز علاقوں سے آنے والی طالبات کو سفری سہولت میسر آئے گی جس سے ان کی حاضری اور تعلیمی کارکردگی میں بہتری متوقع ہے ۔زیر تعلیم طالبات اور ان کے والدین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز،ایم این اے سید ساجد مہدی سلیم شاہ اور ایم پی اے ملک نوشیر انجم لنگڑیال سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت سے طالبات کو محفوظ اور باوقار سفری ماحول فراہم ہوگا جس کے مثبت اثرات تعلیمی معیار پر بھی مرتب ہوں گے ۔واضح رہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے طالبات کی تعلیم کے فروغ اور سفری سہولیات کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں جن کا مقصد خواتین کی تعلیم کو مزید مضبوط بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پی ایچ اے کا ڈیجیٹل سکرین منصوبہ خسارے کا شکار

3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

داتا دربار میں ریکارڈ کیش اوپننگ

جامعہ پنجاب:ڈیجیٹل فیس وصولی کا معاہدہ

خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ عملدرآمد رپورٹ طلب

انٹر امتحان : داخلے کی تاریخ میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن