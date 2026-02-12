صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی پولیس اصلاحات پر افسروں کیساتھ میٹنگ

  • ملتان
ڈی پی او کی پولیس اصلاحات پر افسروں کیساتھ میٹنگ

وزیر اعلیٰ ویژن ، شفاف پولیسنگ، زیرو ٹالرنس اور جدید نظام تفتیش پر زور

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے پولیس لائنز میں ضلع بھر کے ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز، لیڈیز پولیس، ٹریفک اور ایلیٹ فورس کے افسران و اہلکاروں سے میٹنگ کی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے پولیس اصلاحات ویژن پر عملدرآمد کا جائزہ لیا گیا۔ڈی پی او نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی واضح ہدایات کے مطابق شہریوں کے جان و مال کا تحفظ، شفاف اور اخلاقی پولیسنگ اور عوامی اعتماد کی بحالی اولین ترجیحات ہیں۔ پولیسنگ کو صرف ردعمل تک محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ جرائم کی پیشگی روک تھام کے لیے فعال حکمت عملی اپنائی جائے گی۔انہوں نے ہدایت کی کہ تھانوں کو خوف کی علامت کے بجائے انصاف اور خدمت کے مراکز بنایا جائے ۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم (CMS) کو تمام تھانوں میں لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ قابل دست اندازی جرائم میں مقررہ وقت کے اندر ایف آئی آر درج کرنا لازم ہوگا۔ شہریوں کو کیو میٹک سلپ اور ای ٹیگ کے ذریعے درخواست کی مکمل ٹریکنگ فراہم کی جائے گی۔ڈی پی او نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، سائنسی بنیادوں پر تفتیش، فرانزک شواہد کے استعمال، خواتین و بچوں کے تحفظ، کمیونٹی پولیسنگ اور ٹریفک قوانین پر سخت عملدرآمد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقصد ایک پیشہ ور، دیانتدار، جوابدہ اور عوام دوست پولیس فورس کی تشکیل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کا خدشہ 3 ہزار سے زائد مقامات اور عمارتیں حساس قرار

صدر ڈویژنل بوائے سکاؤٹس ایسوسی ایشن تقریب حلف برداری

ڈپٹی کمشنر حسین سے ممبران امن کمیٹی کے وفد کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کنٹرول روم کا دورہ

بھکر میں ارکان اسمبلی کا اجلاس ، سانحہ اسلام آباد پر اظہار افسوس

ریونیو کے متعلقہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن