صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او لودھراں کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

  • ملتان
ڈی پی او لودھراں کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

پولیس نظام کو مزید شفاف اور جوابدہ بنایا جائے گا، کیپٹن (ر) علی بن طارق

لودھراں،دھنوٹ(سٹی رپورٹر،نامہ نگار) ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق کی زیر صدارت ڈی ایس پی آفس میں کھلی کچہری ،گیارہ سے زائد شہریوں کی درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل بغور سنے اور متعلقہ شکایات پر فوری انکوائری کے احکامات جاری کرتے ہوئے افسروں کو بروقت کارروائی کی ہدایت کی۔ ڈی پی اونے کہا کہ کھلی کچہریاں نئے دور کی پولیسنگ کی بنیاد ہیں جن کے ذریعے عوامی مسائل کا فوری ازالہ ممکن بنایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فیڈبیک کی بدولت پولیس نظام کو مزید شفاف اور جوابدہ بنایا جائے گا۔ڈی پی او نے مزید کہا کہ تھانہ لیول پر کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد گھر گھر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ عوام کو دہلیز پر انصاف میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پی ایچ اے کا ڈیجیٹل سکرین منصوبہ خسارے کا شکار

3روزہ سندر انڈسٹریل ایکسپو کا افتتاح، 500 سٹالز پر اشیاء کی نمائش

داتا دربار میں ریکارڈ کیش اوپننگ

جامعہ پنجاب:ڈیجیٹل فیس وصولی کا معاہدہ

خصوصی افراد کے حقوق کا تحفظ عملدرآمد رپورٹ طلب

انٹر امتحان : داخلے کی تاریخ میں توسیع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن