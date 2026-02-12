صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشیائے خورونوش کی قیمتوں پرسخت عملدرآمدکافیصلہ

  • ملتان
اشیائے خورونوش کی قیمتوں پرسخت عملدرآمدکافیصلہ

ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی گرانفروشی پر بلاامتیازکارروائی کی ہدایت

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) اشیائے خوردونوش کی قیمتوں پرسخت عملدرآمد کا فیصلہ،گرانفروشی پر بلاامتیازکارروائی کی ہدایت۔ تفصیل کے مطابق ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم کی زیر صدارت ضلعی سطح پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کے تعین، سرکاری نوٹیفکیشن پر عملدرآمد اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے امورکا تفصیلی جائزہ لیا گیا،اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی، ڈپٹی کمشنر بلال سلیم نے ہدایت کی کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ نرخ ناموں پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور مقررہ قیمتوں سے زائد وصولی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذخیرہ اندوزی، منافع خوری اور گرانفروشی کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں کی جائیں گی جبکہ فیلڈ افسر باقاعدگی سے بازاروں کے دورے کریں گے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی پہلی ترجیح ہے ، اجلاس کے اختتام پر متعلقہ افسروں کو روزانہ کی بنیاد پر نگرانی مؤثر بنانے اور خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات جاری کی گئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک ماہ کے دوران بھتہ خوری کی 19، اسٹریٹ کرائم کی 5100 سے زائد وارداتیں رپورٹ

پولیس چیف کا ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے معیار میں تبدیلیوں کا عندیہ

اغوا برائے تاوان کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے ، سندھ ہائیکورٹ

سائنس میں خواتین کی شمولیت پائیدار ترقی کی ضمانت ہے ، گورنر سندھ

پختون آباد میں اسپورٹس گراؤنڈ ،فیملی پارک کا سنگ بنیاد

صادقین کی 39 ویں برسی کی مناسبت سے آرٹ نمائش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن