صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکاسی آب کے مسائل فوری حل کئے جائیں : طاہر امین

  • ملتان
نکاسی آب کے مسائل فوری حل کئے جائیں : طاہر امین

واساٹیمیں متحرک رہیں، ڈسلٹنگ پر خصوصی توجہ دی جائے :ڈائریکٹر مانیٹرنگ

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن واسا پنجاب طاہر امین نے واسا دفتر کا دورہ کیا۔ منیجنگ ڈائریکٹر واسا منعم سعید نے سیوریج نظام اور شہری شکایات کے ازالے پر بریفنگ دی۔ طاہر امین نے واسا ٹیموں کو متحرک رہنے اور نکاسی آب کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سیوریج لائنوں کی ڈسلٹنگ پر خصوصی توجہ دینے اور کسی جگہ کھلا مین ہول نہ رہنے کو یقینی بنانے کی تاکید کی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق بہترین سروس ڈیلیوری ترجیح ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان خطے میں تجارت کا قدرتی گیٹ وے :وزیر مواصلات

فوج کیخلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی:حنیف عباسی

اسلام آباد میں 4، کراچی میں ٹیلی میڈیسن یونٹس قائم

سابق صدارتی مشیر سردار تبارک ساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

سی ڈی اے بورڈ کا پہلا اجلاس، اہم فیصلے

راولپنڈی کے گرجا گھروں کی فول پروف سکیورٹی کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ