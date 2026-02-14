صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 حفاظ قرآن کریم کے اعزاز میں تقریب ،دستا بندی

  • ملتان
20 حفاظ قرآن کریم کے اعزاز میں تقریب ،دستا بندی

بورے والا(سٹی رپورٹر )انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام مدرسہ دارالسلام،جامع مسجد ڈی بلاک میں 20 حفاظ قرآن کریم کے اعزاز ۔۔۔

میں شاندار ختم القرآن اور دستار بندی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں نامور علماء کرام اور بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ فارغ التحصیل 20 حفاظ کی دستار بندی کی گئی جن میں بدیع الزمان، زکریا وسیم، علی وقاص، معاویہ وقاص، خاقان حامد، اسامہ یاسر، عبد الرحمن شکور، عمار فاروق، مہتاب عالم، احمر حسیب، عبد المناں مزمل، عبد اللہ طارق، طلحہ رحمن، عبد واسع فہیم، عبد اللہ ندیم، عبد ہنان مزمل، عمر جمیل، ایان عبد اللہ، مدثر عمران، عبد الرافع سجاد، عبد اللہ رحمن، محمد احمد شہزاد، فارس جاوید، عبد الاحد متین اور عبد الرافع وسیم شامل تھے ۔ مولانا قاری محمد طیب حنفی اور قاری منصور احمد نے حفظ قرآن کی فضیلت اور حفاظ کی معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سمن آباد جنرل ہسپتال میں ادویات کی قلت دورنہ ہوسکی ، مریضوں کو مشکلات کا سامنا

رمضان : ایشیا کی قیمتوں ، معیار کی مانیٹرنگ کا فیصلہ

ڈی سی چنیوٹ کا دورہ ،صفائی کے نظام کی بہتری کے اقدامات

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ پروگرام:کمشنر کا جڑانوالہ کا دورہ

پولیس اہلکاروں اور فیملیز کو طبی سہولیات کیلئے ایم او یو

جی سی یو ویمن یو نیورسٹی کا سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن