صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ العلوم فیضان مدینہ میں دستار بندی و اسناد کی تقسیم

  • ملتان
مدرسہ العلوم فیضان مدینہ میں دستار بندی و اسناد کی تقسیم

یاریوالی(نامہ نگار )دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدرسہ العلوم فیضان مدینہ خیرپور سادات میں دستار بندی و اسناد کی تقسیم ۔

محفل میں 2025 میں قرآن پاک حفظ وناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ کی دستار بندی و اسناد کی تقسیم کی گئی۔ قرآن پاک حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے مجموعی طلبہ کی تعداد بیس ،بیس تھی۔اساتذہ کرام معززین علاقہ، والدین و شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ۔ مفتی نور محمد عطاری نے قرآن پاک کی شان بیان کی ۔محفل کے اختتام پر درود و سلام پیش اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اونچی عمارتوں کے حفاظتی نظام میں تبدیلیوں کا فیصلہ

شیخ زاید ہسپتال:سالانہ سپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ایل ڈی اے رولز میں ترامیم کی باقاعدہ منظوری دیدی گئی

جنرل ہسپتال: پیریٹونیل ڈائیلاسز پر ورکشاپ

ستھرا پنجاب :تمام فیلڈ سٹاف کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی تربیت

جیلانی پارک میں رمضان بچت فیسٹیول کا انعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن