صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک کی آمد قریب،سٹاک ومہنگائی مافیا متحرک

  • ملتان
رمضان المبارک کی آمد قریب،سٹاک ومہنگائی مافیا متحرک

اشیاء خورونوش کے من پسند ریٹ مقرر ہو جائیں گے ،حکام سے نوٹس کا مطالبہ

جودھ پور (نمائندہ دنیا)ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب آتے ہی مہنگائی مافیا کے متحرک ہونے کی اطلاعات سامنے آنے لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی اشیائے خوردونوش کے من مانے ریٹ مقرر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جبکہ سٹاک مافیا بھی سرگرم ہو چکی ہے ۔مقامی افراد کے مطابق بعض دکاندار رمضان المبارک میں اشیائے ضروریہ کی قیمتیں خود ہی بڑھا دیتے ہیں جس سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک میں مقدس ایام پر اشیائے خوردونوش سستی کی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور بعض اشیاء بلیک میں بھی فروخت ہوتی ہیں۔عوامی حلقوں نے الزام عائد کیا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارروائیاں اکثر کاغذی حد تک محدود رہتی ہیں جبکہ عملی طور پر ریلیف نہیں ملتا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصی مانیٹرنگ کی جائے ، سرکاری نرخ نامے پر سختی سے عمل کرایا جائے اور گراں فروشی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن