صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدرسہ اشاعت المدینہ میں روڈ سیفٹی سیمینار

  • ملتان
مدرسہ اشاعت المدینہ میں روڈ سیفٹی سیمینار

ملتان (کرائم رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ایجوکیشن یونٹ نے مدرسہ اشاعت المدینہ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا۔

 ڈی ایس پی ٹریفک محمد قذافی اور سہیل احمد انسپکٹر نے طلباء کو روڈ سیفٹی قوانین کے بارے میں لیکچر دیا اور کم عمر ڈرائیونگ، ون وے کی خلاف ورزی اور دیگر ٹریفک قوانین کے نقصانات سے آگاہ کیا۔پروگرام کے آخر میں سٹی ٹریفک پولیس نے مسجد امام کو روڈ سیفٹی سے متعلق کتابچے اور پمفلٹس فراہم کیے اور ٹریفک حادثات کی روک تھام میں شہری کردار کو اجاگر کرنے کے لئے چیف ٹریفک آفیسر کا پیغام پہنچایا، تاکہ جمعہ کے خطبات میں نمازیوں کو بھی ٹریفک قوانین سے آگاہ کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

روڈ سائیڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری،6دکانیں اور 9ہوٹل سربمہر

بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح

فرنٹیئرکالونی میں ڈکیتی ، مرکزی سہولت کار رشتہ دار نکلا،دو ملزمان گرفتار

کراچی سے وصول ٹیکس کا نصف شہر کودیا جائے ،گورنر

ریسکیو 1122سندھ فائر سیفٹی ٹریننگ کیلئے متحرک

آئی ٹی اسکلز سے ملک مہینوں میں ترقی کرے گا،شزہ فاطمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر