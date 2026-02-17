صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ٹی 20 کرکٹ قریشی اور کریسنٹ کلب کامیاب

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام جاری ڈسٹرکٹ ٹی 20 کرکٹ چیمپئن شپ میں قریشی کلب اور کریسنٹ کلب نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔۔۔

 قریشی کلب نے تین وکٹ کے نقصان پر 185 رنز بنائے جس میں مستنیدنقوی 78 ناٹ آؤٹ، عدنان نعیم 47 اور شہزاد اقبال 24 ناٹ آؤٹ رنز شامل تھے ۔ بعد میں کینٹ جمخانہ تمام کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد 104 رنز تک محدود رہا۔دوسرے میچ میں القاسم کلب 116 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہوگئی جبکہ سپر سٹار جمخانہ نے مطلوبہ ہدف تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تیسرے میچ میں کریسنٹ کلب نے پانچ وکٹ کے نقصان پر 248 رنز بنائے جب کہ بلوچ سٹار کلب صرف 64رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ 

 

