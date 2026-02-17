صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عارف گینگ کے 2 ارکان گرفتار،مال مسروقہ اورنقدی برآمد

  • ملتان
عارف گینگ کے 2 ارکان گرفتار،مال مسروقہ اورنقدی برآمد

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ سیتل ماڑی چوکی لاری اڈا پولیس نے عارف گینگ کے 02 ارکان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

گرفتار ملزموں میں عارف ولد امانت علی،وسیم ولدعمرحیات شامل ہیں ۔پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 04عدد موٹر سائیکل، 09عددموبائل فون اور 85 ہزار روپے سے زائد نقدی برآمدکر لی ہے ۔ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ گینگ موبائل سنیچنگ اورموٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ اب تک متعدد مقدمات ٹریس کیے جا چکے ہیں۔ایس ایچ او تھانہ سیتل ماڑی راؤعلی حسن اور انچارج چوکی لاری اڈا سب انسپکٹرمحبوب احمد نے بہترین حکمت عملی اور جدید تفتیشی طریقہ کار کے تحت ملزمان کو گرفتار کیا۔سی پی او ملتان نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایسے آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس