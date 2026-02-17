صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں میں حاضری کے لیے گروپ تصویر لازمی

  • ملتان
سرکاری سکولوں میں حاضری کے لیے گروپ تصویر لازمی

اساتذہ ودیگر عملے کی حاضری ، وقت کی پابندی یقینی بنانے کیلئے نیا حکم نامہ جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر) محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرکاری سکولوں میں اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کی حاضری اور وقت کی پابندی یقینی بنانے کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے ۔ اس کے مطابق صبح پونے نو بجے تمام اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی گروپ تصویر لینا لازمی ہوگی۔یہ تصویر Canva کیمرہ ایپ کے ذریعے لی جائے گی اور حاضری رجسٹر کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ تمام سکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ تصاویر کو پی ڈی ایف میں تبدیل کرکے صبح ساڑھے نو بجے تک وائس ایپ کے ذریعے متعلقہ حکام کو ارسال کریں۔گزشتہ رات صوبائی وزیر تعلیم نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا کہ یہ اقدام سکولوں میں حاضری کے نظام کو مزید شفاف اور موثر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنایا جا سکے ۔ تمام سکولوں کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس