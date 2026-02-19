صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرگڑھ میں آم کی پیداوار اور پیسٹ مینجمنٹ پر سیمینار

  • ملتان
مظفرگڑھ میں آم کی پیداوار اور پیسٹ مینجمنٹ پر سیمینار

ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی، موسمیاتی چیلنجز ، برآمدات میں اضافہ پر روشنی ڈالی

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)محکمہ زراعت پنجاب کے شعبہ پیسٹ وارننگ کے زیر اہتمام مظفرگڑھ میں آم کی پیسٹ مینجمنٹ، کلائمٹ چینج اور سسٹینیبل پروڈکشن کے موضوع پر اہم سیمینار منعقد ہوا۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی عون حمید ڈوگر، سپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی، ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ، اور ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب ڈاکٹر عامر رسول سمیت دیگر نے شرکت کی۔مقررین نے کہا کہ آم جنوبی پنجاب کی پہچان اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کے بغیر عالمی منڈی میں مسابقت ممکن نہیں۔ حکومت پنجاب باغبانوں کو معیاری پیداوار، برآمدات میں اضافہ اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل معاونت فراہم کر رہی ہے ۔ماہرین نے بتایا کہ پنجاب میں آم تقریباً اڑھائی لاکھ ایکڑ رقبہ پر کاشت کیا جا رہا ہے اور سالانہ پیداوار 14 لاکھ ٹن کے قریب ہے ، جبکہ ملکی پیداوار میں اس کا حصہ بڑا ہے ۔ پاکستان اپنی مجموعی آم کی پیداوار کا 8 سے 10 فیصد برآمد کرتا ہے ، جسے بعد از برداشت انتظامات، ویلیو ایڈیشن اور کولڈ چین کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے ۔ آئی پی ایم (IPM)، فیرومون ٹریپس، متوازن کھاد، بروقت سپرے شیڈول، شیڈ مینجمنٹ اور ہائی ایفیشنسی اریگیشن جیسے اقدامات اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

در فشاں سلیم کا رمضان کے آغاز پر محبت بھرا پیغام

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد