زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

ملتان (خصوصی رپورٹر) زکریا یونیورسٹی ملتان کے ادارہ علومِ اسلامیہ، مرکز تحقیقاتِ اسلامی اور ادارہ تصوف و عرفانیات کے زیرِ اہتمام صوفی ورثے کی تلاش: وسط ایشیائی تناظر کے عنوان سے اہم علمی نشست منعقد ہوئی۔

ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ لینگویجز، پروفیسر ڈاکٹر عبد القدوس صہیب نے تصوف کی فکری و تہذیبی اہمیت اور عصرِ حاضر میں اس کے تحقیقی مطالعے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ وسط ایشیا کی صوفی روایت اسلامی تہذیب کا ایک درخشاں باب ہے جس کے اثرات وسیع تر مسلم دنیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ممتاز سکالر پروفیسر ڈاکٹر شمس الرحمٰن نے علمی روابط اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ مشترکہ تحقیقی کاوشیں اسلامی مطالعات کو نئی سمت دے سکتی ہیں۔

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

