صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی گیس ٹاسک فورس متحرک 4میٹر منقطع کردیئے

  • ملتان
سوئی گیس ٹاسک فورس متحرک 4میٹر منقطع کردیئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی ،04 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی۔۔

 تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 60 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 04 گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے ہوئے تھے ریکور کر لئے گئے ،دو میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،137گراں فروش گرفتار،82دکانیں سیل

مہاجرین مقیم پیپلز پارٹی کا مضبوط سیاسی سرمایہ،فیصل راٹھور

اسلام امن کا داعی ، سیرت نبوی ؐہر شعبہ میں مشعل راہ، احسن اقبال

امن و امان کی بحالی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے،ڈی آئی جی

شہریوں کو بھرپور سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے،آئی جی

اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھا جائے، ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل