صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاری سکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں، سی ای او میپکو

  • ملتان
جاری سکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں، سی ای او میپکو

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے کہا ہے کہ شعبہ کنسٹرکشن کے ساتھ جاری ترقیاتی کاموں، نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب، کمزور تاروں کی تبدیلی، اوور لوڈڈ فیڈرز کی اپ گریڈیشن اور۔۔

 سسٹم کی بہتری کے منصوبوں کو تیز کیاجائے ۔تمام جاری سکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ، میٹریل کی بروقت دستیابی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ان خیالات کاا ظہار انہوں نے میپکوہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ویڈیولنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے سرکلوں کی موجودہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بعض شعبہ جات میں بہتری کی ضرورت پر زور دیا اور واضح کیا کہ مقررہ اہداف کا ہر صورت حصول یقینی بنایا جائے ۔ مہینے کے آغاز سے ہی خصوصی ریکوری مہم کا آغاز کیا جائے اور مارچ کے پہلے ہفتے کے دوران زیادہ سے زیادہ وصولیاں یقینی بنائی جائیں۔ بالخصوص تین ماہ اور اس سے زائد پرانے بقایا جات کو زیرو لیول پر لانے کے لئے ہر ایس ڈی او اپنے سب ڈویژن کی سطح پر روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کرے ۔ نادہندگان کے خلاف قانونی کارروائی، کنکشن منقطع کرنے اور ڈیفالٹرز کی لسٹیں اپ ڈیٹ کی جائیں۔انہوں نے کہا کہ لائن لاسز میں کمی اور ریونیو ٹارگٹس کے حصول کے لئے فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے اور ہر فیڈر کی سطح پر مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے ۔11کے وی فیڈرز پر غیر ضروری ٹرپنگ کے خاتمے کے حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ فالٹس کی فوری نشاندہی اور بروقت درستگی کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 25 سال سے سکول بند عمارت کھنڈر

واسا کی چشم پوشی ‘کھلے مین ہولز سے حادثات میں اضافہ

سول ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

ایکسپو کی تیاریوں کیلئے اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا دورہ ظہور الٰہی سٹیڈیم

وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت وزیرآباد کی بیوٹی فکیشن کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی