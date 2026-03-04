صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کاجھانسہ دیکر 4سال تک زیادتی ، ملزم گرفتار

  • ملتان
شادی کاجھانسہ دیکر 4سال تک زیادتی ، ملزم گرفتار

تفتیش کے دوران کئی ویڈیو ز سامنے آ گئیں ، ملزم کا 3روزہ جسمانی ریمانڈ

تلمبہ (نامہ نگار) شادی کاجھانسہ دیکر 4سال تک زیادتی ، ملزم گرفتار،محلہ اسلام کوٹ تلمبہ کی رہائشی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ چک نمبر 19/8-R کا رہائشی ملزم چار برس سے اسے شادی کا جھانسہ دے کر تعلقات قائم کرتا رہا۔ ملزم نے مبینہ طور پر نازیبا ویڈیوز بھی بنائیں اوردھمکیاں دے کر بلیک میل کرتا رہا۔مدعیہ کا کہنا ہے کہ ملزم وقفے وقفے سے اسے ہراساں کر کے چار لاکھ روپے بھی وصول کر چکا ہے ۔ متاثرہ خاتون نے حکام سے قانونی کارروائی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔پولیس ذرائع کے مطابق درخواست موصول ہونے پر تھانہ تلمبہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹیوب ویلز کی پرانی مشینری،پانی کی فراہمی متاثر

52 شہروں میں 67 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کافیصلہ

ٹاسک فورس آن ہیومن رائٹس کااجلاس ، ایجنڈ آئٹمز کاجائزہ

صنعتوں کو سستی و بلا تعطل بجلی کی فراہمی پرغور

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی