صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

  • ملتان
میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکو میں سیفٹی ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لئے انتظامی افسروں کی ہدایات پر مختلف مقامات پر سیفٹی واک اور چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔

 چیف انجینئر (او اینڈ ایم) محمد شہزاد راعی، ڈائریکٹر ایچ ایس ای کاشف مقبول اور سپرنٹنڈنگ انجینئر بہاولپور سرکل ملک یعقوب احمد کی ہدایات پر خصوصی ٹیم نے ماڈل ٹاؤن سب ڈویژن میں 11 کے وی ماڈل ٹاؤن اے فیڈر پر جاری کریش مینٹی ننس کے دوران سیفٹی واک کی۔اس موقع پر ایڈیشنل ایکسین سیفٹی/سی ٹی سی بہاولپور عامر انصاری، ایکسین ماڈل ٹاؤن ڈویژن عامر رشید بابر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایچ ایس ای ملتان عبداللہ خان اور دیگر افسروں بھی موجود تھے ۔ ٹیم نے ٹرانسفارمرز کی مینٹی نینس کرنے والے اہلکاروں کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اور سیفٹی ایس او پیز پر عملدرآمد کی چیکنگ کی۔دورانِ معائنہ استعمال ہونے والے آلات کٹر اور گرائنڈر کا بھی جائزہ لیا گیا جو کنڈکٹر کی درست کٹنگ اور جمپرز کی تنصیب کے لئے استعمال کئے جا رہے تھے ۔ ایس ڈی او ماڈل ٹاؤن سب ڈویژن اور لائن سپرنٹنڈنٹ ظہیر احمد بھی موقع پر موجود تھے ۔ افسروں نے ای سیفٹی ایپ کے ذریعے پی ٹی ڈبلیو کے عمل کو بھی چیک کیا اور اس کے درست استعمال کا جائزہ لیا۔ خانقاہ سب ڈویژن میں ای سیفٹی ایپ کے ذریعے پہلا پی ٹی ڈبلیو کامیابی سے مکمل کیا گیا جسے میپکو میں سیفٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی