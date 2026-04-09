میاں چنوں میں موٹروے پولیس کا روڈ سیفٹی سیمینار

  • ملتان
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس بیٹ 17 کے زیر اہتمام مقامی سکول میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار کا انعقاد ۔۔۔

 طلباء و طالبات اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔سیکٹر کمانڈر عاطف علی چودھری اور ڈی ایس پی محمد یوسف کی نگرانی میں سیشن کے دوران شرکاء کو سڑکوں کے محفوظ استعمال، ٹریفک قوانین اور حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے تفصیلی آگاہی دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ موٹر سائیکل سواروں کی غفلت، خصوصاً ہیلمٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے سر کی چوٹیں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔طلبہ کو ’’گرین کراس کوڈ‘‘(رکیں، دیکھیں، سنیں، فیصلہ کریں)پر عمل، ہائی ویز پر دائیں جانب چلنے اور فٹ پاتھ استعمال کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ موٹر سائیکل سواروں کو سیفٹی ہیلمٹ، سائیڈ مررز اور مناسب لائٹس کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا۔ سیشن کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی طالبات میں انعامات اور ہیلمٹس تقسیم کیے گئے اور تمام شرکاء نے ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا عہد کیا۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ پیسے نہ ہونے کے باعث شروع نہ ہوسکا

کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کا سرگودھا شہر کا تفصیلی دورہ

خوشاب پولیس کی تین مہینوں کی کارکردگی رپورٹ پیش، جرائم میں کمی

اشیا کی قیمت ریٹ لسٹ کے مطابق یقینی بنائی جائے ، ڈی سی

سکول میں صاف ستھرے اور سرسبز ماحول کے قیام پر بھی زور

اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف مسلم امہ متحد ہو جائے ،نعت کونسل پاکستان

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن