بہترین سفارتکاری سے عالمی کشیدگی میں کمی،نذیرآرائیں

  • ملتان
جنگ بندی پر عالمی سطح پر کردار کو سراہا جا رہا ہے ، لیگی رہنما وسابق ممبر قومی اسمبلی

گگو منڈی (نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رہنما وسابق ایم این اے چودھری نذیر احمد آرائیں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کامیاب سفارت کاری کے باعث عالمی کشیدگی میں نمایاں کمی آئی ہے اور دنیا ایک بڑے تصادم سے محفوظ رہی ہے ۔انہوں نے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں کمی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی سول اور عسکری قیادت کی دور اندیش حکمت عملی کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں پاکستان نے اہم سفارتی کردار ادا کیا اور فریقین کو مسلسل رابطے میں رکھا تاکہ صورتحال مزید خراب نہ ہو۔

چودھری نذیر احمد آرائیں نے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب خلیجی ممالک پر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے اور دنیا بھر میں خوف کی فضا قائم ہو گئی تھی، تاہم پاکستانی قیادت نے بروقت اقدامات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی قیادت سے رابطے کیے اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث نہ صرف کشیدگی میں کمی آئی بلکہ عالمی سطح پر ملک کا وقار بھی بلند ہوا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے فریقین مستقل امن کی طرف بڑھیں گے اور خطے میں استحکام پیدا ہوگا۔

 

مزید پڑہیئے

ٹولنٹن مارکیٹ فیز ٹو میں تاخیر، لاگت کئی گنا بڑھ گئی

کفایت شعاری : سرکاری ہسپتال شدید مالی بحران کا شکا ر

اورنج ٹرین: 26 سٹیشنز کو رینٹ ، لیز پر دینے کا فیصلہ

لیگل انسپکٹر کی بھرتی میں بے ضابطگیاں سیکرٹری کو سن کرفیصلے کی ہدایت

سپیکر پنجا ب اسمبلی ملک احمد خاں کی ہمشیرہ انتقال کرگئیں

34ہزار لٹر ناقص جوس پلپ، 175 کلو نمک تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن