نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج
تفصیل کے مطابق نشتر ہسپتال ملتان کے آئی سو لیشن وارڈ میں زیر علاج ڈینگی میں مبتلا ایک مریض کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا یوں ڈینگی میں مبتلا ایک مریض آئی سو لیشن وارڈ میں زیر علاج ہے جبکہ منکی پاکس کے شبہ میں پہلے سے زیر علاج دونوں مریضوں کی رپورٹس کا انتظار ہے ترجمان نشتر ہسپتال کے مطابق مریضوں کا علاج جاری ہے۔