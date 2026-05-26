صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نکاسی آب ، واسا کے بل موصول ہونے پر شہری پریشان

  • ملتان
نکاسی آب ، واسا کے بل موصول ہونے پر شہری پریشان

کوٹ ادو ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) شہریوں کو ستھرا پنجاب مہم کے بعد نکاسی آب اور واسا کے بل موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں جس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔ش

کوٹ ادو ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) شہریوں کو ستھرا پنجاب مہم کے بعد نکاسی آب اور واسا کے بل موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں جس پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باوجود اضافی مالی بوجھ ڈالا جا رہا ہے ۔ کوٹ ادو اور گردونواح میں واسا کی جانب سے نکاسی آب کے بل بھیجے جا رہے ہیں حالانکہ شہر میں پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کا مؤثر نظام موجود نہیں۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت پانی حاصل کرنے پر مجبور ہیں جبکہ گلی محلوں میں سیوریج کا نظام خراب ہے ۔ ایک مسجد کو بھی بل موصول ہونے پر شہری حیران رہ گئے ۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں ۔پھر ہی کسی قسم کے بل یا ٹیکس وصول کیے جائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بیشتر پمپوں پر ملاوٹ شدہ پٹرول اور ڈیزل کھلے عام فروخت انتظامیہ خاموش

کمشنر کامویشی سیل پوائنٹس قرطبہ ٹاؤن اور ٹااہلی چوک کادورہ

ڈپٹی کمشنر کامنگور کے مقام پر قائم مویشی منڈی کا دورہ

شاہ پور صدر میں عید صفائی آپریشن کے لیے 17 کیمپ لگائے گئے

عیدالاضحیٰ 2026 کا سکیورٹی پلان ،سیکیورٹی انتظامات مکمل

پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کامیں مختلف فوڈ بزنس کے معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس