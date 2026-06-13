صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ

  • ملتان
ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ

ڈی سی کاپریزن ہیلتھ کونسل کااجلاس، ادویات و سہولیات کا تفصیلی معائنہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ جیل پریزن ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ادویات کی دستیابی، طبی سہولیات، ڈاکٹروں کی حاضری اور قیدیوں کی صحت کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے گزشتہ اجلاس میں جاری کی گئی ہدایات پر عملدرآمد کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اجلاس میں سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے ہدایت کی کہ قیدیوں کو بروقت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور ادویات کی دستیابی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے ، اس لیے تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون کے ساتھ اقدامات کو مزید مؤثر بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10 کلو آٹا کا تھیلا مزید 50 روپے مہنگا کردیا گیا

طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ بہترین تربیتی ماحول فراہم کیا جائے ،کمشنر

ایس پی انوسٹی گیشن کے رات کوتھانوں کے دورے

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا ریڑھی بازار کا دورہ

ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ متحرک

مجالس اور امام بارگاہوں میں صفائی اور لائٹنگ کے انتظامات کویقینی بنا یا جا ئے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن