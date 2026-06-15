صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو لیبر یونین انتخابات، آج پولنگ پھول اور چاند گروپ آمنے سامنے

  • ملتان
میپکو لیبر یونین انتخابات، آج پولنگ پھول اور چاند گروپ آمنے سامنے

میلسی (نامہ نگار ) واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین (میپکو) سب ڈویژن سردار پور جھنڈیر کے انتخابات آج ہو رہے ہیں ،پولنگ کا وقت دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک مقرر کیا گیا ہے۔

چیئرمین کے عہدے کے لیے پھول گروپ کے امیدوار عمران رشید اور چاند گروپ کے امیدوار حافظ افتخار احمد کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے ۔ وائس چیئرمین کے لیے میاں افتخار احمد اور رانا عباس مدِمقابل ہوں گے جبکہ سیکرٹری کے عہدے پر شاہد جٹالہ اور عطاء المحسن کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے ۔ اسی طرح جوائنٹ سیکرٹری کے لیے پھول گروپ کے اصغر خان بھی میدان میں ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے نو تعمیر عظیم پورہ فلائی اوور کا افتتاح کر دیا

شہر قائد کے گمبھیر مسائل پرمقامی ہوٹل میں ڈائیلاگ

وفاق کراچی کیلئے 500 ارب کے پیکیج کا اعلان کرے ،جماعت اسلامی

تھر میں پانی، روزگار نایاب، حکمراں دعوے کررہے ، حلیم عادل

کراچی:پولیس مقابلہ،زخمی کار لفٹرز 2مسروقہ گاڑیاں چھوڑ کرفرار

دڑو:پانی چوری الزام پر6بااثر افراد سمیت 12کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر