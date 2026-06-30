صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑوں کے 3واقعات، فائرنگ، تشدد، اغوا کے مقدمات

  • ملتان
لڑائی جھگڑوں کے 3واقعات، فائرنگ، تشدد، اغوا کے مقدمات

لڑائی جھگڑوں کے 3واقعات، فائرنگ، تشدد، اغوا کے مقدمات سروس اسٹیشن مالک زخمی، خاتون پر حملہ، شہری اغوا، پولیس کارروائی شروع

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) ضلع کوٹ ادو میں لڑائی جھگڑوں اور اقدام قتل کے تین مختلف واقعات میں ایک سروس اسٹیشن مالک زخمی، ایک خاتون پر تشدد اور کلہاڑی سے حملہ جبکہ ایک شخص کو مبینہ طور پر اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنانے اور نقدی چھیننے کے مقدمات درج کر لیے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ محمود کوٹ کے علاقے موضع بیٹ اترا میں سروس اسٹیشن کے مالک نذیر حسین عرف نذیر احمد نے پولیس کو بتایا کہ نیاز چانڈیہ نے سروس اسٹیشن پر آ کر دھمکیاں دیتے ہوئے 30 بور پستول سے فائرنگ کر دی، جس سے وہ زخمی ہوگیا۔

دوسری جانب تھانہ صدر کوٹ ادو کے علاقے موضع شیخ عمر میں زمین کے تنازع پر مرید حسین اور تین ساتھیوں نے مبینہ طور پر نسرین بی بی کو آہنی مکوں، گھونسوں اور الٹی کلہاڑی کے وار سے زخمی کیا، زمین پر گھسیٹا اور عزت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ تیسرے واقعہ میں تھانہ قصبہ گجرات کے علاقے موضع بیٹ رتونیہ میں اراضی تنازع پر نصیر اور اس کے ساتھیوں نے محمد شریف کو مبینہ طور پر اغوا کر کے حبس بے جا میں رکھا، تشدد کیا اور اس کی جیب سے گرنے والے 55 ہزار روپے اٹھا لیے ۔ متعلقہ تھانوں کی پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگاسیوریج منصوبے کے تحت مزید نئی کھدائی فوری طور پر روکنے کا حکم دیدیا گیا

انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈ سرگودھا کا بجٹ منظور

آر پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کاسرکاری زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ایریاز کا دورہ

4 میڈیکل سٹوروں کے مالکان کووارننگ 10کیس ڈرگ کورٹ فیصل آباد ریفر

مختار بھرتھ سے لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس